Пентагон модернизирует основную бомбу ядерного арсенала США Пентагон: США намерены выпускать новый тип ядерной бомбы B61

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США приняли решение модернизировать свою основную ядерную бомбу В61 до варианта В61-13, сообщили в Пентагоне. В военном ведомстве подчеркнули, что общее число ядерных боеприпасов американского арсенала не изменится.

США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 при наличии одобрения конгресса и выделения им соответствующих средств, — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Предполагается, что обновленная бомба заменит часть запасов В61-7 и будет обладать аналогичной мощностью при более высоких показателях точности, которые есть у самой современной модификации В61-12. В Пентагоне подчеркнули, что решение о модернизации не является реакцией на какие-либо международные события. В то же время в ведомстве указали, что происходящее «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире».

18 октября США произвели эксперимент на ядерном полигоне в Неваде с «целью улучшения возможностей по выявлению маломощных взрывов по всему миру». Замглавы МИД РФ Сергей Рябков позднее сообщил, что если речь не идет об испытании ядерного оружия, то взрыв не противоречит мораторию США на соответствующие эксперименты. Также нельзя говорить о нарушении ДВЗЯИ, пока не доказано обратное, уточнил он.

25 октября российские стратегические силы сдерживания провели учения, в ходе которых состоялись практические пуски баллистических и крылатых ракет «Ярс» и «Синева». Также к тренировке привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, выполнявшие пуски крылатых ракет воздушного базирования. Учения прошли под руководством президента РФ Владимира Путина.