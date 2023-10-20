Россия начала проверку информации об испытаниях США на ядерном полигоне

Фото: Marine Corps Lance Cpl. Courtney A. Robertson

Россия начала проверку информации о ситуации с проведением испытаний на ядерном полигоне в американском штате Невада, говорится в опубликованном на сайте российского МИД комментарии замглавы ведомства Сергея Рябкова. Он также напомнил о словах президента РФ Владимира Путина, который заявил, что Москва никогда не начнет тестировать ядерное оружие первой.

Если эта информация соответствует действительности (она на настоящий момент проверяется), речь не идет об испытании ядерного оружия и данный взрыв не противоречит ни мораторию США на ядерные испытания, ни положениям не вступившего в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, — отметил Рябков.

Минэнерго США сообщило о «подземном химическом взрыве» на полигоне в Неваде 18 октября. В ведомстве заявили, что целью являлось улучшение возможностей страны по выявлению маломощных ядерных атак по всему миру.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия внимательно отслеживает развитие соответствующей ситуации. По его словам, позиция Москвы по данному вопросу «предельно ясна». Он также напомнил, что РФ и США являются подписантами Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, однако соглашение не ратифицировано в обеих странах.