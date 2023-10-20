Россия следит за подземными химическими испытаниями США Песков: Россия внимательно следит за ситуацией на ядерном полигоне США в Неваде

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дмитрий Песков

Россия продолжает внимательно отслеживать ситуацию на ядерном полигоне в Неваде (США), где прошли подземные химические испытания, заявил на брифинге представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит «Российская газета», позиция Москвы в этих обстоятельствах «предельно ясна».

Наша позиция предельно ясна. Сейчас выровнялась ситуация де-юре. И Америка, и Россия являются подписантами договора (о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, ДВЗЯИ — NEWS.ru), но теперь он не ратифицирован ни в той, ни в другой стране, — добавил Песков.

США 18 октября провели подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше тестировали ядерное оружие. Министерство энергетики страны заявило, что эксперимент проходил «в целях США по нераспространению ядерного оружия» для снижения глобальных ядерных угроз.

Сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович предположил, что таким образом Вашингтон хотел послать Москве особый сигнал. По словам эксперта, США намекнули, что подобного рода испытания невозможно скрыть. Вместе с тем Стефанович отметил, что у РФ нет планов на проведение аналогичных испытаний. Однако если отечественные специалисты решат, что такие испытания необходимы, то никакой информационной кампании по этому поводу не будет.