Эксперт назвал «сигналом России» взрыв на ядерном полигоне в США Стефанович: взрыв на ядерном полигоне в США мог быть сигналом для России

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Взрыв на подземном ядерном полигоне в США мог быть сигналом России, что скрыть подобные испытания невозможно, считает научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН и участник проектов под эгидой Института ООН по исследованию проблем разоружения Дмитрий Стефанович. По его словам, которые приводит Lenta.ru, испытание неядерного взрывного устройства проведено в Неваде с целью отработки технологий выявления ядерных испытаний другими странами. Однако Россия проводить подобные испытания пока не собирается.

Возможно, это сигнал в том числе и России о невозможности сокрытия потенциальных ядерных испытаний в будущем, однако пока нет уверенности в том, что такие испытания в принципе у нас планируются, а если и планируются, то будут осуществляться без соответствующей информационной кампании по подчеркиванию их значения в интересах укрепления ядерного сдерживания, — сказал Стефанович.

Подземные испытания на полигоне в Неваде, где раньше испытывали ядерное оружие, США провели 18 октября. В этот же день российская Госдума приняла закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Как заявили в американском Министерстве энергетики, эксперимент проводился «в целях США по нераспространению ядерного оружия» для снижения глобальных ядерных угроз.