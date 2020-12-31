Пенс поддержал республиканцев, которые намерены оспорить итоги выборов

Вице-президент США Майк Пенс приветствовал намерение республиканцев в конгрессе оспорить 6 января результаты президентских выборов. В этот день пройдёт совместное заседание обеих палат конгресса нового созыва.
На нём должны утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. После него 14 декабря было объявлено о победе демократа Джо Байдена. Как глава сената Пенс будет присутствовать на заседании. Он «разделяет обеспокоенность миллионов американцев по поводу фальсификаций и нарушений на выборах»,
Шорт отметил, что Пенс приветствует конгрессменов, имеющих «законные полномочия для подачи возражений». Воспользоваться ими планируют около 140 однопартийцев вице-президента,
Если хотя бы одна из палат не поддержит протест, то он не принимается. В Палате представителей большинство принадлежит демократам, которые, вероятно, проголосуют против любой подобной инициативы по выборам.
Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сенате США растёт число сторонников группы по главе с республиканцем Тедом Крузом (штат Техас), которые хотят отвергнуть утверждение результатов выборов президента на заседании 6 января. Сам Круз собирается опубликовать объявление, в котором анонсирует этот шаг. После этого примеру последуют другие члены Республиканской партии.