Пенс поддержал республиканцев, которые намерены оспорить итоги выборов

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Вице-президент США Майк Пенс приветствовал намерение республиканцев в конгрессе оспорить 6 января результаты президентских выборов. В этот день пройдёт совместное заседание обеих палат конгресса нового созыва.

На нём должны утвердить результаты голосования коллегии выборщиков. После него 14 декабря было объявлено о победе демократа Джо Байдена. Как глава сената Пенс будет присутствовать на заседании. Он «разделяет обеспокоенность миллионов американцев по поводу фальсификаций и нарушений на выборах», сообщает газета The Hill со ссылкой на заявление главы аппарата сотрудников Пенса Марка Шорта.

Шорт отметил, что Пенс приветствует конгрессменов, имеющих «законные полномочия для подачи возражений». Воспользоваться ими планируют около 140 однопартийцев вице-президента, уточняет телеканал CNN. Против сертификации результатов также выступят не менее 11 сенаторов.

Если хотя бы одна из палат не поддержит протест, то он не принимается. В Палате представителей большинство принадлежит демократам, которые, вероятно, проголосуют против любой подобной инициативы по выборам.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в Сенате США растёт число сторонников группы по главе с республиканцем Тедом Крузом (штат Техас), которые хотят отвергнуть утверждение результатов выборов президента на заседании 6 января. Сам Круз собирается опубликовать объявление, в котором анонсирует этот шаг. После этого примеру последуют другие члены Республиканской партии.