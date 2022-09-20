Пелоси: визит в Армению планировался до обострения на границе

Фото: Soeren Stache/dpa/Global Look Press

Нэнси Пелоси

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила, что визит делегации американского конгресса в Армению планировался еще до вспышки боевых действий. Однако он, по ее словам, послал сигнал решительной поддержки Еревана Вашингтоном перед лицом «азербайджанского наступления», сообщает РИА Новости.

На встречах в Ереване, столице [Армении], мы передали послание решительной поддержки демократии и безопасности Армении, особенно после азербайджанского наступления против Армении. Наш визит планировался до боевых действий, начавшихся 12 сентября, — цитирует агентство заявление Пелоси.

Пелоси была в Армении 17-19 сентября. Она встречалась с высокопоставленными лицами республики.

Ранее стало известно, что поездка Нэнси Пелоси в Армению еще раз подтвердила политическое кредо 82-летнего политика — лезть в самое пекло в разных регионах мира, хотя ее визиты не только не разряжают обстановку, а, напротив, подливают масла в огонь. NEWS.ru выяснил, в чем смысл поездки Пелоси в Ереван.