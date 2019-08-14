Американский режиссёр, писатель и путешественник Винсент Пеоне сообщил, что авиакомпания Delta «подарила» ему частный пассажирский самолёт. Он оказался единственным пассажиром на рейсе из Колорадо в Юту.
Пеоне опубликовал в Сети видео, на котором видно, что вместо багажа в воздушное судно поместили мешки с песком. Они были нужны для того, чтобы самолёт смог набрать достаточную массу перед взлётом.
После посадки в Юте режиссёр прошёл в кабину пилотов и поблагодарил их за перелёт.
Пользователи Сети заявили, что сами попадали в подобные ситуации. Один из комментаторов сообщил, что в отсутствие пассажиров на рейсе самолёт может перевозить почту, передаёт «Ридус».
Как ранее писал News.ru, соцопрос среди любителей путешествовать показал, что наиболее востребованная услуга в аэропорту — это посещение кафе или ресторана. Более четверти респондентов перекусывают перед перелётом или полноценно обедают или ужинают.