https://static.news.ru/photo/0a950af6-bea6-11e9-9678-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bayne Stanley/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Американский режиссёр, писатель и путешественник Винсент Пеоне сообщил, что авиакомпания Delta «подарила» ему частный пассажирский самолёт. Он оказался единственным пассажиром на рейсе из Колорадо в Юту.

Пеоне опубликовал в Сети видео, на котором видно, что вместо багажа в воздушное судно поместили мешки с песком. Они были нужны для того, чтобы самолёт смог набрать достаточную массу перед взлётом.

После посадки в Юте режиссёр прошёл в кабину пилотов и поблагодарил их за перелёт.

Last week @Delta gave me my own private jet...kind of. pic.twitter.com/p14OGLw1jv — vincent peone (@vincentpeone) August 12, 2019

Пользователи Сети заявили, что сами попадали в подобные ситуации. Один из комментаторов сообщил, что в отсутствие пассажиров на рейсе самолёт может перевозить почту, передаёт « Ридус ».

Как ранее писал News.ru, соцопрос среди любителей путешествовать показал, что наиболее востребованная услуга в аэропорту — это посещение кафе или ресторана. Более четверти респондентов перекусывают перед перелётом или полноценно обедают или ужинают.