«Пародия на правосудие»: Трамп оценил свой арест в Джорджии Трамп назвал свой арест в Джорджии пародией на правосудие

Фото: Carlos Escalona/Keystone Press Agency/Global Look Press

Экс-президент США Дональд Трамп назвал пародией на правосудие процедуру ареста, которую он прошел в тюрьме округа Фултон, штат Джорджия. По словам политика, которые приводит ТАСС, он не сделал ничего дурного, а все возбужденные против него уголовные дела являются «вмешательством в выборы».

То, что произошло здесь, — это пародия на правосудие. Я не сделал ничего дурного. <...> У нас есть все права для того, чтобы оспаривать результаты выборов, которые мы считаем нечестными, — сказал Трамп.

На сайте тюрьмы политик фигурирует под номером P01135809. Согласно приведенным данным, его рост составляет 190 сантиметров, вес — около 97,5 килограмма. Также Трамп опубликовал на своей странице в социальной сети Truth Social тюремное фото в синем костюме, белой рубашке и красном галстуке. Фото он сопроводил надписью: «Никогда не сдаваться».

Ранее сообщалось, что Трамп прибыл в тюрьму округа Фултон для прохождения формальной процедуры ареста по делу о вмешательстве в выборы. В тюрьме политик провел около 20 минут, его сфотографировали, сняли отпечатки пальцев и поместили данные на сайт пенитенциарного заведения. После этого экс-президент был освобожден под залог в $200 тысяч, о котором они с судом договорились заранее. Ожидается, что теперь Трамп вернется в свой гольф-клуб в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

Это четвертая процедура ареста для Трампа за последнее время, однако в первых трех случаях обошлось без внесения залога. Также суд запретил политику пользоваться соцсетями для давления на свидетелей и обвиняемых по его делу. По версии следствия, после выборов президента США в 2020 году Трамп требовал от должностных лиц штата Джорджия найти недостающие для его победы голоса. Сам политик свою вину не признает и заявляет, что выборы в Джорджии проходили с нарушениями.