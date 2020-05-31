Пандемия коронавируса способствовала росту беспорядков в США

https://static.news.ru/photo/86643d2e-a347-11ea-8a6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bernd von Jutrczenka/Global Look Press

Директор Института США и Канады РАН Валерий Гарбузов заявил о влиянии пандемии коронавируса на беспорядки в Соединённых Штатах. По его словам, она лишь усугубила ситуацию и ухудшила положение афроамериканцев в стране.

Тут, конечно, переплетение всех факторов. Эпидемия коронавируса не в лучшую сторону сказывается на положении этих людей, которые дают больший процент зараженных. Поэтому, конечно, на этом фоне это все обостряется только, любой повод какой-то значимее раз в сто, чем если бы ситуация была другая, атмосфера, фон был другой. Да, я думаю, что если бы не было этой эпидемии, то масштаба такого, может быть, не было, и резонанса такого бы не было, — цитирует его РИА Новости.

Также он добавил, что ситуация с афроамериканцами законсервирована государственной политикой США. Они проводили её на протяжении последних десятилетий, добавил Гарбузов.

То есть они помогали различными социальными программами бедным семьям, бедным американцам, в основном это темнокожие. И таким образом привели к тому, что они привыкли получать эти государственные подачки, ничего не делая взамен, — отметил эксперт.

Как информировал NEWS.ru, бывший вице-президент США Джо Байден осудил жестокость протестующих в ходе беспорядков во многих городах страны.