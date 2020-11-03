Отель с российскими журналистами обстрелян в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/59a8fce6-1d97-11eb-8d56-fa163e074e61_660.jpg Фото: Кадр из видео/rian_ru/twitter.com

В ночь на вторник, 3 ноября, один из отелей в Вашингтоне был обстрелян. В гостинице в тот момент находились российские тележурналисты.

Инцидент подтвердила администрация отеля, отметив, что никто не пострадал. Подробности рассказал член съёмочной группы телеканала НТВ, корреспондент Алексей Веселовский.

Я писал сюжет, услышал звуки, как мне показалось, — выстрелов. Их я могу по своему опыту работы в горячих точках различить. После этого я спустился вниз, вход был перекрыт полицией, затянут полицейской лентой, — приводит слова Веселовского РИА Новости.

Журналист отметил, что представители полиции отказались от комментариев. Факт стрельбы подтвердил сотрудник гостиницы.

Ранее NEWS.ru писал, что США готовятся к президентским выборам 3 ноября. Действующий глава государства Дональд Трамп обходит демократа Джо Байдена по результатам последних опросов в нескольких штатах, где ожидается основная борьба.