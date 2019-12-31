https://static.news.ru/photo/93cc36c6-2cbc-11ea-89c5-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Мама четверых детей Моника Вебер из американского штата Колорадо поделилась в социальных сетях лайфхаком, как одновременно «угомонить» отпрысков. Пост стал вирусным. По её словам, ловкий метод воспитания придумал отец ребятни — Майкл.

Женщина рассказала, что попросила мужчину проследить за детьми, пока она будет ходить по магазинам. Но когда вернулась, то увидела возлюбленного мирно спящим на диване в окружении наследников.

Оказывается, что папа предложил детям нарисовать его с натуры, пока глава семейства будет спать. За лучшую картину он пообещал шоколад.

Это просто гениально, — отреагировала Моника на лайфхак мужа на своей странице в социальной сети Facebook.

Запись набрала свыше 30 тысяч репостов. По мнению женщины, сладкий приз заслужил именно Майкл.

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