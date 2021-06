Основатель Pink Floyd резко отказал Цукербергу в использовании песни группы

https://static.news.ru/photo/8c066196-5d8c-11e9-9f8a-fa163e074e61_660.jpg Марк Цукерберг Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из основателей группы Pink Floyd Роджер Уотерс жёстко отказал основателю Facebook Марку Цукербергу в получении прав на вторую часть песни Another Brick in the Wall. Цукерберг предлагал за песню крупную сумму и предполагал использовать в фильме компании. Об этом пишет РИА Новости.

В ходе выступления на форуме в поддержку основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Уотерс прочитал письмо , направленное ему Цукербергом. В нём предприниматель просит музыканта использовать его песню Another Brick in the Wall Part 2 при создании фильма для продвижения Instagram.

Это официальное послание от Марка Цукерберга в мой адрес с предложением огромной, гигантской суммы денег. Мой ответ: иди к чёрту! Ни за что! — заявил Уотерс.

Музыкант отметил, что не станет участвовать в той «чуши», которую ему предложил Цукерберг. Уотерс также подчеркнул, что основная мысль песни является актуальной и на сегодняшний день и говорит о временном характере композиции. Что касается предпринимателя, то он, по словам музыканта, намерен использовать песню при продвижении соцсетей, чтобы «продолжать подвергать цензуре всех нас в этой комнате и не допустить, чтобы история о Джулиане Ассанже стала достоянием общественности».

Роджер Уотерс назвал Марка Цукерберга «мелким мерзавцем» и «одним из самых властных придурков в мире».

Видео ответа размещено на YouTube-канале The People's Forum NYC, который стал организатором форума в поддержку Ассанжа.

У Роджера Уотерса есть личная страница в сети Instagram. На неё подписано около 1 млн пользователей.

