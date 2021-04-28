Цукерберг пообещал блогерам Instagram рост доходов

https://static.news.ru/photo/ad9160ac-a832-11eb-8f38-96000091f725_660.jpg Фото: pexels.com

Авторы контента в социальной сети Instagram могут рассчитывать на рост доходов на площадке. Об этом заявил глава владеющей соцсетью компании Facebook Марк Цукерберг, передаёт CNBC.

Для этого планируется внедрить в платформу новые функции по монетизации контента. Компания ведёт разработку собственного маркетплейса, который поможет рекламодателям подобрать блогера, способного выполнить их бизнес-задачи.

За последний год онлайн-продажи стали особенно важны для нас. Многие магазины были закрыты на локдаун, а онлайн-магазины открыты всегда. Кроме того, это может быть персонализированный и удобный опыт, — подчеркнул Цукерберг в прямом эфире в Instagram.

Глава соцсети Адам Моссери, который также принимал участие в трансляции, рассказал, что сейчас компании связываются с инфлюенсерами по электронной посте или по телефону. После появления новой системы соцсеть станет основной площадкой для контактов.

Также Цукерберг рассказал о скором внедрении партнёрской торговой площадки, которая позволит блогерам получать часть доходов от продаж продукции, которую они рекламируют.

Сейчас неизвестно, когда в соцсеть внедрят новые функции.

Ранее корпорации Facebook пришлось изменить технологию сбора данных для таргетирования онлайн-рекламы из-за новой политики конфиденциальности компании Apple, которая начала действовать в iOS 14.5.

Социальная сеть ограничила способы выбора целевой аудитории и измерения успешности кампаний, а также доработала рекламные инструменты. Также в компании планируют инвестировать в технологии, которые повысят конфиденциальность пользователей при сборе их данных в рекламных целях.