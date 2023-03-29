«Оружие шпионажа и пропаганды»: США и Украина хотят запретить TikTok Американские власти уже ограничивают доступ к соцсети для госслужащих, а украинцы разместили призыв закрыть TikTok на президентском сайте

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Представитель США Кэт Каммак задает вопросы гендиректору TikTok Шоу Цзы Чу

Скандал вокруг соцсети TikTok набирает обороты. После слушаний в Конгрессе США, когда гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу несколько часов убеждал депутатов в безопасности хранения данных пользователей, 28 марта с новой инициативой выступила Украина — там на сайте президента появилась петиция с призывом заблокировать соцсеть, потому что в ней «слишком много пропаганды». Так в чем дело — действительно ли в пропаганде или в том, что Киев решил таким образом показать свою лояльность Вашингтону?

Какие претензии к TikTok у американцев

Власти США не просто выступают за ограничение доступа к TikTok, но и в целом поддерживают законопроект о полном запрете социальной сети на своей территории, об этом заявил в интервью председатель комитета по разведке сената Марк Уорнер.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance, и в Вашингтоне опасаются, что личные данные танцующих подростков, делящихся рецептами домохозяек и распространяющих советы по криптовалютам бизнесменов теперь полностью окажутся в руках компартии Китая.

Почему Киев против TikTok

В петиции на сайте президента Украины говорится о «слишком большом объеме пропаганды» в TikTok. Однако специалист по рекламе и TikTok Алексей Пак считает, что говорить о пропаганде в соцсетях — это определенная натяжка.

«Как и в любой социальной сети, в TikTok могут крутиться ролики, которые могут считаться пропагандистскими, — сказал Пак NEWS.ru. — Но сложно понять, делает ли это пользователь как отдельный человек, или это специальные массированные вбросы. Забавные ролики на политические темы всегда привлекали людей. Соцсети не всегда могут фильтровать этот контент, вот и попадают под такие политические удары».

По мнению эксперта, любое государство само старается чистить вредный, с его точки зрения, контент.

«Из-за военного положения на Украине, вероятно, власти намерены запретить соцсеть, чтобы минимизировать ущерб нацбезопасности, — отметил Пак. — TikTok — одна из самых популярных соцсетей в мире. А Украина поддерживает то государство, которое помогает ей, и было бы странно, если бы у Киева была другая политика».

Но пока на Украине публикуют петиции, в США все куда серьезнее — там дебаты о вреде TikTok идут уже на уровне конгрессменов.

Ворует ли данные TikTok

Американские конгрессмены на полном серьезе заявляют о том, что видят в соцсети «угрозу национальной безопасности». Штаты усердно защищаются: в прошлом году федеральным чиновникам запретили пользоваться соцсетью на служебных устройствах, а неделю назад Минюст США начал расследование с целью проверить, были ли случаи шпионажа за журналистами через TikTok.

В целом опасения американцев, хорошо знающих законодательство КНР, нельзя назвать беспочвенными. Согласно китайским законам, национальные компании по запросу правительства обязаны передавать все данные о своих клиентах. И если китайским властям понадобятся данные об американских пользователях TikTok, руководители соцсети должны будут их предоставить. Но это еще полбеды. В Вашингтоне опасаются, что популярная платформа может использоваться для пропаганды китайской политики или распространения дезинформации.

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Генеральному директору видеосервиса, сингапурцу Шоу Цзы Чу пришлось побороться за дальнейшее существование TikTok в Америке. 23 марта его пригласили в Конгресс США. 40-летнему руководителю соцсети, который редко дает интервью и комментарии, впервые пришлось выступать перед столь большим собранием и в такой напряженной обстановке.

Что гендиректор TikTok пообещал Конгрессу США

Слушания в Конгрессе 23 марта превратились в пятичасовые оправдания Щоу Цзы Чу перед американскими властями на предмет того, что Tik Tok не делится информацией об американских пользователях с китайскими властями и ни при каких обстоятельствах не ответит на такой запрос, если вдруг он поступит. В качестве доводов Шоу в том числе указывал на свое сингапурское происхождение и намекал, что для него, ветерана вооруженных сил Сингапура с дипломами вузов США и Великобритании, связь с властями КНР попросту невозможна. Также он пытался убедить американцев, что TikTok всегда будет «свободен от каких-либо манипуляций со стороны какого-либо правительства».

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Гендиректор TikTok Шоу Цзы Чу

По словам Шоу, хотя соцсеть принадлежит китайской компании ByteDance, но зарегистрирована она в США и подчиняется только их законам. Он отметил, что 100% трафика пользователей из США контролируются американским технологическим гигантом Oracle и подразделением по безопасности данных правительства США. Но если вдруг и этого будет недостаточно, руководство соцсети готово предоставить Oracle доступ ко всем моделям данных и даже согласна на мониторинг деятельности TikTok третьей стороной.

«Никакая другая социальная сеть или развлекательная платформа наподобие TikTok не обеспечивает такой уровень доступа и прозрачности», — подчеркнул Шоу Цзы Чу.

Удалось ли убедить конгрессменов

Но как бы Шоу не пытался убедить американских законодателей, говорили они с ним в довольно резком тоне. CNN пишет, что конгрессмены отнеслись к Шоу Чу Цзы «с предубеждением» и во время слушаний неоднократно перебивали, называя его слова «нелепыми».

«Американский народ, послушайте! TikTok — это оружие Коммунистической партии Китая, чтобы шпионить за вами, манипулировать тем, что вы видите, и эксплуатировать для будущих поколений», — сказала республиканка, глава комитета по энергетике Кэти Макморрис-Роджерс.

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press Глава TikTok Шоц Цзы Чу на слушаниях в Конгрессе США 23 марта

Конгрессмены задавали Шоу прямые вопросы: «Как часто вы контактировали с Коммунистической партией КНР?», или «Являетесь ли соцсеть китайской компанией?», или «Шпионил ли TikTok за американскими гражданами?». Все попытки Шоу объяснить, что соцсеть независима, вызывали у американских законодателей еще большую агрессию.

«Мы не верим, что TikTok когда-нибудь примет американские ценности — ценности свободы и прав человека. TikTok выбирал путь большего контроля, большей слежки и манипуляций. Платформа должна быть запрещена», — заявила Макморрис-Роджерс.

Поощряет расстройства пищевого поведения

Шпионаж в пользу китайских властей — лишь одно из выдвигаемых обвинений в адрес TikTok. Американские власти также заявили, что соцсеть и ее короткие видеоролики негативно влияют на детей, нанося ущерб их психическому здоровью. По словам конгрессменов, платформа недостаточно заботится о безопасности распространяемого контента, который «поощряет расстройства пищевого поведения среди детей, незаконную продажу наркотиков и сексуальную эксплуатацию».

«TikTok мог быть разработан так, чтобы минимизировать вред для детей, но было принято решение об агрессивном внедрении зависимости детей во имя прибыли», — сказала конгрессмен Кэти Кастор.

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Чу ответил на многие острые вопросы, сказав, что это довольно «сложные» проблемы, и они не относятся исключительно к политике его соцсети. Но, как отмечают американские СМИ, законодателей США не впечатлила его аргументация.

«Меня не убедило ничего из того, что вы сказали, и, честно говоря, ваши показания у меня вызывают больше вопросов, чем дают ответов», — отметила член Конгресса от демократов Лиза Блант Рочестер.

В самой сети TikTok тоже оказались недовольны результатами слушаний. После них компания опубликовала заявление, что «Шоу был готов ответить на вопросы Конгресса, но, к сожалению, в этот день господствовала политическая игра на публику, которая не готова была признать реальные решения, уже предложенные компанией».

Что США планируют сделать против TikTok

Белый дом уже давно призывает Конгресс оперативно принять законопроект, который даст правительству право запретить TikTok и выдвигать претензии к схожим продуктам из недружественных США стран.

«TikTok, разумеется, популярен, но наша задача и задача президента — сделать так, чтобы американцы были защищены, когда речь идет о нацбезопасности», — прокомментировала происходящее пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер. По данным Reuters, Белый дом дал американским правительственным учреждениям 30 дней, чтобы удостовериться, что TikTok не установлен на рабочих устройствах и системах. Правда, пока непонятно, как весь судебный процесс отразится на простых американских пользователях.

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press Официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер

Но власти США пытаются и их подготовить к возможному полному запрету, отмечая, что в этой соцсети много личной информации, которая может быть доступна огромной аудитории.

«У этого приложения есть доступ к контенту, которым вы дорожите: вашим контактам, вашему местонахождению, тому, что вы собираетесь купить, вашей истории покупок, истории вашего браузера — всему, что мы, вероятно, хотим сохранить в тайне», — заявил Брайан Хаугли, генеральный директор компании SideChannel, специализирующейся на обеспечении кибербезопасности.

Что ждет дальше TikTok в США

В администрации американского президента видят выход из положения в том, чтобы ByteDance просто продала TikTok американской компании. Но Министерство торговли Китая заявило, что принуждение продать платформу «нанесет серьезный ущерб доверию инвесторов со всего мира, включая Китай, к инвестициям в США», и что Китай будет выступать против любой продажи.

Кстати, есть версия, что американский бизнес стремится ограничить TikTok, чтобы продвигать свои соцсети. Иначе как объяснить запрет именно TikTok, если принадлежащие американским компаниям соцсети, такие как Facebook и Instagram (принадлежат корпорации Meta — признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) собирают не меньше личной информации о своих пользователях.

Впрочем, какими бы ни были причины, если ByteDance откажется продавать TikTok, то в США соцсеть скорее всего заблокируют. Американский сенатор-демократ Майкл Беннет ранее призывал и вовсе удалить TikTok из App Store и Google Play по соображениям национальной безопасности. Профессор права Бостонского университета Ахмед Гаппур заявил NBC News, что американские власти даже могут криминализировать использование соцсети и ввести санкции в виде штрафов.

Что будет с Байденом, если TikTok заблокируют

В СМИ заявляют, что запрет популярной в США соцсети может пагубно сказаться на репутации американского президента в контексте предстоящих выборах.

Фото: Sean Kilpatrick/Keystone Press Agency/Global Look Press Президент США Джо Байден

«Демократы, близкие к Белому дому, обеспокоены тем, что Байдену может грозить политическая расплата, если его действия приведут к удалению приложения с телефонов молодых американцев — избирательной группы, которая сыграла решающую роль в неожиданном успехе демократов на прошлогодних выборах», — пишет портал Axios.

Что на самом деле не нравится американцам в китайской соцсети

«Скандал США с TikTok — это прямой политико-экономический конфликт с Китаем, — считает Алексей Пак. — TikTok — серьезный конкурент на рынке США как соцсеть и сам по себе очень серьезный крупный бизнес, который зарабатывает большие деньги. Американцам это не нравится — они стремятся контролировать все, что происходит внутри США».

Эксперт напоминает, что любая технологическая компания существует за счет сбора данных.

«Определенно, какой-то обмен данными для улучшения соцсети в любом случае происходит, потому что головной офис находится в Китае, — говорит Пак. — Но для меня эта история имеет в первую очередь политический и экономический характер. В Штатах есть другие соцсети, сервера которых находятся не только в США. Почему по отношению к этим соцсетям не возникает вопрос о нацбезопасности? Если же речь идет о безопасности пользователей, почему никто не спрашивает, насколько пользователи хотят, чтобы другие сети собирали данные? Или, скажем, компьютерные операционные системы, которые располагают куда более подробными данными, нежели TikTok».