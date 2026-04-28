В Минобороны Белоруссии сделали заявление о военном сотрудничестве в ШОС

Минобороны Белоруссии: оборонный элемент ШОС не ведет к созданию военного блока

Развитие оборонной составляющей Шанхайской организации сотрудничества не ведет к созданию военного блока, а направлено на поддержание стабильности в Евразии, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин на совещании коллег из государств-членов объединения в Бишкеке. По словам главы ведомства, расширение военного сотрудничества не подразумевает милитаризацию и деятельность, направленную против других стран, передает ТАСС.

Белорусский министр подчеркнул, что развитие оборонной составляющей организации рассматривается исключительно как инструмент укрепления доверия, а также поддержания мира и стабильности в Евразии. Он добавил, что сегодня как никогда важно сохранять единство и сплоченность перед лицом общих вызовов и угроз.

Хренин также отметил важность углубления сотрудничества между вооруженными силами в рамках ШОС. По его словам, это будет способствовать развитию оперативного обмена информацией и выработке единых стандартов реагирования.

Ранее замминистра обороны Ирана по стратегическому планированию Талаи-Ник Реза заявил, что страна готова делиться боевым опытом и военными наработками с государствами-членами ШОС. По его словам, в настоящее время Исламская Республика обладает уникальными компетенциями в области обороны.