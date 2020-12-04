Организацию по защите христианства создали в США

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Жители США создали православный Комитет по связям с общественностью (Orthodox Public Affairs Committee, OPAC). Целью организации является поиск и выявление случаев преследования христиан по всей планете и борьба с нарушением их прав, заявили представители структуры.

В течение очень долгого времени унижение и вопиющее преследование христиан воспринимались как статус-кво​, — рассказали РИА Новости в комитете.

Среди создателей организации — проживающие в Штатах американцы греческого происхождения. Руководителем OPAC выбрали Джорджа Дзидзикоса, некогда бывшего помощника президента США Дональда Трампа.

OPAC не боится и расскажет правду без колебаний о том, что происходит в нашем мире сегодня. Мы надеемся на сотрудничество с теми, кто разделяет наши ценности и цели, — заявил Дзидзикос.

OPAC основали во многом из-за превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть, что, по мнению членов комитета, является нарушением исторической и культурной традиций.

Ранее NEWS.ru сообщал, что заместитель председателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениями Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе заявил, что России необходим перезапуск общественной дискуссии на тему смены пола.

Представитель РПЦ отметил, что подобные операции и процедуры нужно обсуждать в контексте поправки в Конституцию, определяющей брак как союз мужчины и женщины. Кипшидзе выразил надежду, что в дискуссии примут участие медики, а также представители гражданского общества и религиозных конфессий.