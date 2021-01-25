«Офис бывшего президента» Дональда Трампа открылся во Флориде

https://static.news.ru/photo/3ef5a154-5fa2-11eb-a48a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sammy Minkoff, via www.imago-ima/www.imago-images.de

Дональд Трамп открыл во Флориде офис, который займётся его деятельностью в качестве экс-президента Соединённых Штатов.

Президент Трамп отныне и навечно будет защитником американского народа, — говорится в заявлении штаба политика.

Согласно предварительным данным, офис бывшего главы государства будет сортировать корреспонденцию, которая поступает на имя республиканца, а также займётся организацией его публичных выступлений и составлением различных заявлений.

В штабе политика отметили, что организация со штаб-квартирой в округе Палм-бич намерена в интересах США «продвигать повестку администрации Трампа» при помощи пропаганды и общественного активизма, передаёт Reuters.

Ранее NEWS.ru писал, что демократы внесли в Сенат США резолюцию об импичменте Трампа. Теперь процесс импичмента формально считается запущенным. Палата представителей Конгресса США проголосовала за импичмент Трампа 13 января. Слушания в форме суда, посвящённые «подстрекательству к мятежу», которое вылилось в штурм Капитолия, начнутся 8 февраля.