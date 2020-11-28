Один человек погиб во время стрельбы в торговом центре в Калифорнии

https://static.news.ru/photo/03af5524-315b-11eb-b9e9-fa163e074e61_660.jpg Фото: velenajones/twitter.com

В Калифорнии в торговом центре во время «чёрной пятницы» произошла стрельба. Скончался один человек, ещё один госпитализирован.

Инцидент произошёл 27 ноября вечером (утро 28 ноября мск) в торговом центре Arden Fair Mall. Прибывшие на место происшествия полицейские обнаружили двоих раненых. Один из них скончался на месте, другого доставили в больницу, его состояние оценивается как критическое. Полиция ведёт поиски подозреваемого.

Мы можем подтвердить, что, судя по всему, это единичный инцидент, он не произошёл в результате применения оружия для массового убийства, — цитирует РИА Новости представителя полиции Карла Чена.

После инцидента силовики эвакуировали покупателей из торгового центра. В четверг, 26 ноября, американцы отмечают День благодарения. Следующая за ним пятница получила название «чёрной пятницы», в это время магазины предоставляют покупателям различные скидки на товары, выходные за ней открывают сезон рождественских распродаж.

Как писал NEWS.ru, казахстанский рэпер Руслан Гоминов, более известный как Ганвест, устроил стрельбу на одном из вокзалов России. Видеозапись инцидента он выложил на своей странице в Instagram. На ней неустановленный мужчина подходит к артисту и затевает с ним драку, в ответ Ганвест начинает стрелять дебоширу под ноги.