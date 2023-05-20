Обвиняемого в разглашении гостайны американца оставили в тюрьме до суда Суд в США оставил под стражей обвиняемого в публикации секретных документов Пентагона

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Бостонский суд постановил оставить под стражей до начала разбирательства военнослужащего ВВС Национальной гвардии США Джека Дагласа Тейшейру. Он обвиняется в распространении секретных документов. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal.

По информации издания, судья Дэвид Хеннесси постановил, что 21-летний Тейшейра останется под стражей без права освобождения под залог. Ранее прокурор настаивала на том, что в случае выхода на свободу высока вероятность побега обвиняемого. Также в прокуратуре утверждали, что выход под залог связан «с крайне высокими рисками» для нацбезопасности США. При этом адвокаты молодого человека настаивали на его освобождении до начала рассмотрения дела.

Суть и обстоятельства обвинений, по моему мнению, подтверждают необходимость оставления [обвиняемого] под стражей, — сказал судья.

Джек Тейшейра был арестован 13 апреля по подозрению в публикации секретных документов. По данным СМИ, он возглавлял группу Thug Shaker Central на онлайн-платформе Discord, через которую, предположительно, материалы Пентагона попали в интернет.

Тейшейре предъявлены обвинения в несанкционированном изъятии засекреченных документов и оборонных материалов, а также в несанкционированном хранении и передаче информации о национальной обороне. По первому пункту обвинения подозреваемому грозит до пяти лет тюремного заключения, по второму — до десяти лет.

По данным NYT, Тейшейра публиковал информацию об украинских и российских военных, погибших в ходе боевых действий, о деятельности российской разведки, а также о помощи, предоставляемой Киеву. Так, в материале говорится, что он сообщил об отводе российских войск из Киева за два дня до произошедшего.