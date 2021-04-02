Обломок ракеты Falcon 9 упал на ферму в Вашингтоне

Фрагмент одной из ступеней ракеты Falcon 9 компании SpaceX упал на ферме в штате Вашингтон. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на офис местного шерифа.
По имеющимся данным, инцидент
Ни владелец собственности, ни наш сержант, конечно, не являются учёными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколькими днями ранее, им показалось, что это, возможно, обломки после выхода в космос Falcon 9, — прокомментировал ситуацию представитель офиса шерифа округа Грант Кайл Форман.
В офисе SpaceX полиции подтвердили, что обломок в самом деле может принадлежать им и отправили сотрудников, чтобы его забрать.
Как сообщают местные власти, резервуар высокого давления с композитной оболочкой упал в результате разрушения второй ступени Falcon 9. Это произошло 26 марта над Орегоном и Вашингтоном, и выглядело как вторжение инопланетян. Ступень вошла в атмосферу после запуска на орбиту спутников Starlink.
Астрофизик из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра Джонатан Макдауэлл заявил, что время и место возвращения второй ступени стало неожиданным, поскольку она должна была сойти с орбиты ещё 24 марта.
Похоже, что-то пошло не так, но SpaceX ничего об этом не сказали, — предположил учёный.
Ракета-носитель Falcon 9 от компании SpaceX была запущена 24 марта. Она вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink. Об этом писал NEWS.ru.