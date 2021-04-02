Обломок ракеты Falcon 9 упал на ферму в Вашингтоне

https://static.news.ru/photo/a304665d-d7f3-4d2c-8ef1-562098239a59_660.jpg Фото: Global Look Press/ZUMAPRESS.com/Spacex

Фрагмент одной из ступеней ракеты Falcon 9 компании SpaceX упал на ферме в штате Вашингтон. Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на офис местного шерифа.

По имеющимся данным, инцидент произошёл ещё на прошлой неделе. По словам фермера, не желающего, чтобы его имя упоминалось в прессе, упавшая деталь оставила в земле вмятину глубиной около 4 дюймов (более 10 сантиметров). Мужчина сделал находку в минувшие выходные, после чего сразу обратился в полицию.

Ни владелец собственности, ни наш сержант, конечно, не являются учёными-ракетчиками, но, судя по тому, что произошло несколькими днями ранее, им показалось, что это, возможно, обломки после выхода в космос Falcon 9, — прокомментировал ситуацию представитель офиса шерифа округа Грант Кайл Форман.

В офисе SpaceX полиции подтвердили, что обломок в самом деле может принадлежать им и отправили сотрудников, чтобы его забрать.

Как сообщают местные власти, резервуар высокого давления с композитной оболочкой упал в результате разрушения второй ступени Falcon 9. Это произошло 26 марта над Орегоном и Вашингтоном, и выглядело как вторжение инопланетян. Ступень вошла в атмосферу после запуска на орбиту спутников Starlink.

Астрофизик из Гарвард-Смитсоновского астрофизического центра Джонатан Макдауэлл заявил, что время и место возвращения второй ступени стало неожиданным, поскольку она должна была сойти с орбиты ещё 24 марта.

Похоже, что-то пошло не так, но SpaceX ничего об этом не сказали, — предположил учёный.

Ракета-носитель Falcon 9 от компании SpaceX была запущена 24 марта. Она вывела на орбиту 60 микроспутников Starlink. Об этом писал NEWS.ru.