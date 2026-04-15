15 апреля 2026 в 16:51

«Объективные проблемы»: политолог о плане США выделить миллиарды на дроны

Политолог Дудаков: США нужны годы для налаживания выпуска современных дронов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Соединенным Штатам потребуются долгие годы, чтобы наладить производство современных беспилотников, заявил NEWS.ru политолог-американист Малек Дудаков. По его словам, американский военно-промышленный комплекс на сегодняшний день имеет серьезные проблемы.

США действительно очень сильно отстали в контексте использования дронов на поле боя. Это очень иронично, учитывая, что именно Штаты были пионерами в этой сфере. Именно они первыми начали разрабатывать большие ударные БПЛА, и у них этих беспилотников большое количество, включая, например, MQ-9 Reaper. Но если мы говорим все-таки о малых дронах или аппаратах типа российских «Гераней», то здесь США до последнего момента ничего показать не могли. Я не исключаю, что Штатам понадобится еще много-много лет, прежде чем они смогут хотя бы в какой-то степени выйти на производство, сопоставимое с тем, что есть у России, Китая и Ирана, — высказался Дудаков.

Он указал, что только недавно американцы начали массово закупать и производить FPV-дроны. По словам политолога, в ходе конфликта с Ираном они стали использовать ударные беспилотники, подобные «Гераням», которые называются LUCAS. Однако, как отметил эксперт, пока масштабного производства таких БПЛА в Штатах не наблюдается.

Пентагон надеется, что за счет десятков миллиардов долларов удастся запустить какую-то дроновую индустрию в США. Теоретически это возможно, учитывая, что суммы действительно большие и сейчас они готовы тратить на развитие дроноведения. Однако учитывая объективные проблемы, с которыми сталкивается американский ВПК, — нехватку инженеров, нехватку рабочей силы, логистические вопросы и нехватку компонентов и редкоземельных металлов, у США большие трудности с наращиванием вооружений и производством новых, — резюмировал Дудаков.

Ранее сообщалось, что группа автономных боевых систем DAWG при Министерстве войны США намерена значительно увеличить свое финансирование. Ведомство просит повысить бюджет в 242 раза для разработки беспилотных аппаратов.

Максим Кирсанов
Софья Якимова
