Обама впервые посетил митинг в поддержку Байдена

https://static.news.ru/photo/f00ed372-142d-11eb-9238-fa163e074e61_660.jpg Барак Обама Фото: Sven Hoppe/Global Look Press

Бывший президент США Барак Обама выступил на митинге в Филадельфии штата Пенсильвания, где впервые публично поддержал кандидата от демократов Джо Байдена.

Обама поделился, что любит бывать в Пенсильвании, которая «дважды его поддержала».

Сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис, — заявил экс-президент.

Он также раскритиковал нынешнего американского лидера Дональда Трампа за уклонение от уплаты налогов, в котором его обвинил ряд СМИ. По его словам, платил больше налогов, когда в подростковом возрасте работал в кафе Baskin Robbins.

Как это вообще возможно? — возмутился Обама.

Как писал NEWS.ru, ранее российский телеведущий Евгений Попов, долгое время работавший в Америке, прокомментировал смену правил предвыборных дебатов в США. По его мнению, это сделано с целью усилить позиции Джо Байдена. Он пояснил, что действующий хозяин Белого дома более экспрессивный, активнее жестикулирует и своими эмоциями выигрывает у Байдена.