NYT: участники убийства журналиста Хашогги прошли подготовку в США

Участники убийства саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги прошли боевую подготовку в США в рамках одобренного Госдепом контракта. Об этом сообщает издание The New York Times со ссылкой на данные источников и документы.

Джамаль Хашогги был убит в октябре 2018 года в Стамбуле, где он пришёл в консульство Саудовской Аравии. Власти этой страны изначально отрицали исчезновение журналиста на территории дипломатической миссии, однако после появления видео- и аудиозаписей признались, что Хашогги был убит «в результате ссоры с консульскими работниками». Тело оппозиционера отыскать не удалось.

По информации NYT, подготовка четырёх саудовцев, участвовавших в убийстве журналиста, проходила в компании Tier 1 в американском штате Арканзас. Она включала в себя стрельбу и противодействие атакам и предназначалась для обеспечения охраны и защиты лидеров саудитов. Также, по словам одного из источников издания, подготовка включала в себя слежку и ближний бой.

Лицензия на проведение военной подготовки саудовской королевской гвардии была выдана компании Tier 1 в 2014 году Госдепартаментом США. Обучение продолжалось как минимум в течение первого года президентского срока Дональда Трампа.

Владелец охранной фирмы и исполнительный директор компании Cerberus Capital Management подтвердил факт обучения, однако отметил, что учебная программа не имеет отношения к убийству Хашогги.

В феврале 2021 года офис директора национальной разведки США заявил, что убийство саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашогги одобрил лично наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.

Власти Саудовской Аравии отвергли выводы доклада разведки США.