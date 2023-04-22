Сливший документы Пентагона мог публиковать данные еще с февраля 2022 года NYT: Тейшейра сливал секретные документы в Сеть еще в феврале 2022 года

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Джека Тейшейра берут под стражу

Обвиняемый в публикации секретных документов Министерства обороны США, военнослужащий Нацгвардии Даглас Тейшейра начал сливать конфиденциальные данные в Сеть спустя пару дней после начала военной операции на Украине, сообщает The New York Times. Журналисты нашли сообщество в Discord, в котором Тейшейра в феврале 2022 года выкладывал разведданные ВВС США. До сих пор неясно, знают ли в Вашингтоне о сливе этих документов.

По данным NYT, Тейшейра публиковал информацию об украинских и российских военных, погибших в ходе боевых действий, о деятельности российской разведки, а также о помощи, предоставляемой Киеву. Так, в материале говорится, что молодой человек сообщил об отводе российских войск из Киева за два дня до произошедшего.

Также он предлагал пользователям Сети, не живущим в Соединенных Штатах, в частном порядке обращаться к нему за необходимой информацией. Всего в его сообществе состояло около 600 человек.

Работа, которую я выполняю, позволяет мне получить привилегии выше большинства разведчиков, — писал Тейшейра в сообществе Discord.

Ранее 21-летний Джек Тейшейра был задержан по подозрению в сливе данных Пентагона 13 апреля. Известно, что он состоял в закрытом сообществе любителей оружия, где в том числе находились некоторые несовершеннолетние подписчики. Там же он опубликовал пакет документов, чтобы доказать правоту в одном из споров. Только спустя время документы оказались на других форумах, а затем привлекли внимание общественности и СМИ.