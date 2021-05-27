NYT: США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы

Расследование о вмешательстве бывших украинских чиновников в выборы в США в 2020 году ведут в настоящее время американские прокуроры. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники.
По данным издания, несколько украинских экс-чиновников
В числе прочего, в ходе следствия была изучена поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, где он встречался сразу с несколькими представителями Украины. Один из этих людей — депутат Верховной рады Андрей Драч — находится в центре расследования.
Газета отмечает, что в настоящий момент остаётся не ясным, приведёт ли расследование к выдвижению обвинений против граждан Украины.