NYT: США заподозрили украинских чиновников во вмешательстве в выборы

https://static.news.ru/photo/4f71a048-215c-11eb-a8cf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Keystone Press Agency/Global Look Press

Расследование о вмешательстве бывших украинских чиновников в выборы в США в 2020 году ведут в настоящее время американские прокуроры. Об этом сообщает издание The New York Times, ссылаясь на информированные источники.

По данным издания, несколько украинских экс-чиновников пытались повлиять на исход американских выборов, распространяя «необоснованные обвинения» в коррупции в отношении избранного президента Джо Байдена, в том числе через бывшего адвоката экс-президента США Дональда Трампа Рудольфа Джулиани. Расследование ведут федеральные прокуроры Бруклина вместе с ФБР.

В числе прочего, в ходе следствия была изучена поездка Джулиани в Европу в декабре 2019 года, где он встречался сразу с несколькими представителями Украины. Один из этих людей — депутат Верховной рады Андрей Драч — находится в центре расследования.

Газета отмечает, что в настоящий момент остаётся не ясным, приведёт ли расследование к выдвижению обвинений против граждан Украины.