NYT: сенатор Круз создал «кадровый кризис» в США из-за «Северного потока-2»

В попытке подтолкнуть администрацию США к более решительным действиям против газопровода «Северный поток — 2», сенатор-республиканец Тед Круз препятствует утверждению 59 американских послов. Тем самым он спровоцировал своеобразный адровый кризис. Об этом сообщает издание New York Times.

Сенатор Круз один не в состоянии полностью заблокировать назначения по дипломатической линии. Однако при отсутствии «единодоушного согласия» сенат тратит на обсуждение кандидатр многи часы, а их не всегда удаётся найти в плотном рабочем графике.

Отчаянная борьба, которую развернул сенатор Тед Круз, республиканец от Техаса, по поводу российского газопровода, создала ситуацию, которую чиновники Байдена называют кадровым кризисом — действия господина Круза задерживают десятки назначений в госдепартаменте, включая 59 на посольские позиции, — пишет NYT.

Респбликанец Круз — инициатор наиболее жёстких санкций против «Северного потока — 2». Он выражал недовольство тем, что администрация президента Байдена сняла ограничения с ряда ключевых участников проекта и примирилась с существованием газопровод, предлагая сосредоточить внимание на минимизации негативных последствий для энергетической безопасности Европы.

По словам главы международного комитета сената Боба Менендеза, он не сталкивался ни с чем подобным за 30 лет своей карьеры.

Они на самом деле подрывают процесс национальной безопасности. Мы видим... задержку всех назначений без разбора — вне зависимости от того, имеют ли они отношение к политическим вопросам на кону, — признался сенатор.

У Круза нашлись и последователи. Так сенатор-республиканец от штата Миссури Джош Хоули пообещал заблокирвоать все назначения в аппарате национальной безопасности, пока госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин не уйдут в отставку, признав ответственность за провальный финал афганской кампании.

Ранее сенатор-республиканец Джим Риш на слушаниях в комитете сената по иностранным делам обвинил президента США Джо Байдена в бездействии в отношении «Северного потока — 2» и предположил, что действия американских властей не соответствуют решениям конгресса и принятым законам. Кроме того, он возложил вину на Россию в создании газового кризиса в Европе.