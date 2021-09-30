Сенат США обвинил Байдена в бездействии по «Северному потоку — 2»

Сенатор-республиканец Джим Риш на слушаниях в комитете сената по иностранным делам обвинил президента США Джо Байдена в бездействии в отношении «Северного потока — 2» и предположил, что действия американских властей не соответствуют решениям конгресса и принятым законам. Кроме того, он возложил вину на Россию в создании газового кризиса в Европе. Его слова приводятся на сайте комитета сената.

Администрация пока мало что демонстрирует в вопросе своего подхода к «Северному потоку — 2» <...>. Конгресс в двухпартийном порядке принял несколько законов, которые предельно ясны — нельзя допустить функционирование СП-2. Администрация продолжает отказываться соблюдать закон, — заявил Риш.

Сенатор предположил, что Россия намерена заставить ЕС одобрить работу газопровода и обеспечить своё «энергетическое доминирование» в Европе. Обещания Германии привлечь Россию к ответственности он назвал расплывчатыми, добавив, что намерения построить экономику зелёной энергетики не решат энергетических и геополитических проблем, ожидающих Европу в ближайшие несколько лет.

Ранее сенатор Тед Круз призвал остановить запуск газопровода «Северный поток — 2». По мнению сенатора, осуществление проекта стало возможным в результате сотрудничества между лидерами США и России Джо Байденом и Владимиром Путиным. Сенатор отметил, что Байден не стал выступать против реализации проекта газопровода даже после того, как свой пост покинула канцлер Германии Ангела Меркель, поддерживающая строительство газопровода.