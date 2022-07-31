NYT: рецидив коронавируса у Байдена помешает демократам победить на выборах

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press AgencyChris Kleponis - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Джо Байден

Из-за повторного положительного теста на коронавирус у Джо Байдена Демократическая партия США может столкнуться с серьезными трудностями на предстоящих промежуточных выборах этой осенью, пишет The New York Times. Как заявляют авторы статьи, глава Белого дома не сможет путешествовать по стране и продвигать свою политическую повестку, поскольку долгое время будет находиться на самоизоляции.

Новый положительный тест сведет на нет усилия Байдена, направленные на то, чтобы вернуться на путь продвижения своей повестки дня и кампании для демократов, столкнувшихся с тяжелой борьбой за сохранение контроля над обеими палатами конгресса на промежуточных выборах этой осенью, — говорится в публикации.

О том, что Байден заразился коронавирусом, стало известно 21 июля. У него на тот момент были слабые симптомы заболевания. При этом политик прошел вакцинацию американскими препаратами.

По состоянию на 27 июля сообщалось, что Байден вылечился от COVID-19. Однако у президента все чаще стали проявляться признаки, которые свидетельствуют о его слабом здоровье.

Впоследствии пресс-служба Белого дома сообщила, что американский лидер снова сдал положительный тест на коронавирус и отправился на самоизоляцию.

Параллельно с этим социологическая служба Gallup провела опрос среди американцев на тему доверия к президенту. Его деятельность одобрили только 38% соотечественников. Не одобрили действия Байдена 59% американцев.

Таким образом, его рейтинг достиг минимального значения с момента инаугурации.