NYT попросили опровергнуть публикацию о смертности от коронавируса в России

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Исследователи из Университета штата Мичиган и Университета Джонса Хопкинса проанализировали показатели нескольких тысяч пациентов с коронавирусом. Последним были сделаны переливания плазмы крови от пациентов с антителами.

В эксперименте принял участие 4051 пациент в тяжёлом состоянии и 949 человек с риском развития подобного, пишет медицинский портал medRxiv. В этом первоначальном отчёте о пяти тысячах госпитализированных пациентов в...