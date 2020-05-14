США

NYT попросили опровергнуть публикацию о смертности от коронавируса в России

22:20, 14 мая 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский посол в США Анатолий Антонов направил письмо к главному редактору The New York Times. В нём он потребовал опровержения материала о смертности от коронавируса в России.

Подтверждаем отправку главреду NYT письма посла с требованием разместить опровержение, — цитирует пресс-службу посольства ТАСС.

Как ранее информировал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что дипведомство не намерено лишать аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times после статей о смертности в России.

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