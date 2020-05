NYT попросили опровергнуть публикацию о смертности от коронавируса в России

https://static.news.ru/photo/d9ec216e-9618-11ea-99f5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский посол в США Анатолий Антонов направил письмо к главному редактору The New York Times. В нём он потребовал опровержения материала о смертности от коронавируса в России.

Подтверждаем отправку главреду NYT письма посла с требованием разместить опровержение, — цитирует пресс-службу посольства ТАСС.

Как ранее информировал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о том, что дипведомство не намерено лишать аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times после статей о смертности в России.