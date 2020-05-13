МИД РФ не станет забирать аккредитации у FT и NYT за фейки о COVID-19

https://static.news.ru/photo/d80ac030-9550-11ea-aa45-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российское Министерство иностранных дел не собирается лишать аккредитации журналистов Financial Times и The New York Times после статей о занижении летальности из-за коронавируса в России. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» она пояснила, что депутаты Госдумы обратились к ведомству с просьбой принять меры против изданий, опубликовавших ложную информацию. Речь шла также и о лишении аккредитации.

Конечно, это крайняя мера, и это не наш метод — лишение аккредитации, высылки журналистов или какие-либо другие репрессивные меры. Мы всегда отвечаем в первую очередь словом, и словом, подкреплённым делом, конкретными действиями, — пояснила Захарова.

Как писал NEWS.ru, ранее Захарова заявила, что внешнеполитическое ведомство подготовило письма с требованием опровержения публикаций о коронавирусе в Российской Федерации.