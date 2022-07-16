NYT: Ивана Трамп умерла в результате несчастного случая NYT: причиной смерти бывшей жены Дональда Трампа Иваны стал несчастный случай

Фото: Rene Fluger/CTK/Global Look Press

Ивана Трамп

Причиной смерти Иваны Трамп, бывшей жены экс-президента США Дональда Трампа, стал несчастный случай, пишет New York Times. Издание ссылается на заявление главного судебного медицинского эксперта Нью-Йорка.

В минувший четверг Дональд Трамп сообщил, что его экс-супруга умерла в собственном доме в Нью-Йорке. Как стали писать СМИ, ее нашли возле лестницы на первом этаже. Правоохранители начали расследование, но следователи предполагают, что она просто упала.

Как написал в своем заявлении судмедэксперт, бывшая супруга Трампа умерла после несчастного случая, у нее диагностировали сильную травму туловища.

Иване Трамп было 73 года, она родилась в Чехословакии. Они с Дональдом Трампом поженились в 1977 году, а развелись в 1992-м. Пара воспитала троих детей: Дональда, Иванку и Эрика.