Новый стратегический бомбардировщик США: что известно о B-21 Raider США впервые испытали новый стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

Стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Американская корпорация Northrop Grumman провела первые испытания нового «бомбардировщика-невидимки» B-21 Raider. Что известно о новом американском стратегическом бомбардировщике, каковы его возможности и технические характеристики, для чего он создан?

Как проходили испытания бомбардировщика

Испытания нового стратегического бомбардировщика, созданного по аэродинамической схеме «летающее крыло» с использованием технологии «стелс», проходили в Калифорнии на секретном Заводе 42, принадлежащем ВВС США. Свидетели заметили необычный самолет около 7 часов утра.

Как сообщает Reuters, ВВС США не объявляли заранее о первом испытательном полете B-21, однако несколько десятков поклонников авиации и фотографов-любителей смогли узнать о полете и оказаться там вовремя.

Что известно о B-21 Raider

Стратегический бомбардировщик нового поколения, способный нести обычное и ядерное вооружение, на текущий момент проходил летные испытания, заявила Reuters спикер ВВС Энн Стефанек, которая отметила, что испытания B-21 Raider проводит 412-е испытательное крыло американских воздушных сил. В этом подразделении испытаниями бомбардировщиков занимается 419-я испытательная эскадрилья.

Пока что построен только один самолет. В настоящий момент в производстве находятся шесть бомбардировщиков B-21. Компоненты для них поставляют более чем 400 поставщиков из 40 штатов США. Военно-воздушные силы США, по данным Reuters, планируют закупить не менее 100 B-21 по $750 млн за штуку, что существенно дешевле, чем $2 млрд, в которые обходится B-2. Это количество может вырасти до 200.

Корпорация Nothrop Grumman заявляет, что новый бомбардировщик относится к «шестому поколению» благодаря своей способности поддерживать контакт с другими самолетами и возможности адаптации нового вооружения. Кроме того, в В-21 используется более прочный материал защитного покрытия, который должен сократить издержки на обслуживание.

Технические характеристики нового бомбардировщика на данный момент официально не раскрываются.

Портал avia.pro приводит следующие данные: размах крыла: 50 м; длина: 20 м; высота: 5 м; крейсерская скорость: 750 км/ч; максимальная скорость: 1010 км/ч; максимальная высота полета: 15 000 м; максимальная дальность полета: 11 000 км; стоимость: $500 млн. Отмечается, что самолёт предназначен и для применения гиперзвукового вооружения как малой, так и большой дальности.

Фото: U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press Стратегический бомбардировщик B-21 Raider

Для чего США новый стратегический бомбардировщик

Дальний ударный «бомбардировщик-невидимка» B-21 Raider был разработан в рамках программы Long Range Strike Bomber. Корпорация Northrup Grumman получила контракт на его разработку в октябре 2015 года.

Конгресс США в своем отчете указывает, что новые B-21 Raider должны к 2040 году полностью заменить парк старых стратегических бомбардировщиков — B-1 Lancer, созданный почти 50 лет назад, и B-2 Spirit, который был создан больше 30 лет назад. В дальнейшем предполагается, полная замена новыми самолетами существующего парка стратегических бомбардировщиков B-52, которые начали производить более 70 лет назад.

Ожидается, что первые «Рейдеры» вступят на боевое дежурство в 2027 году. Стоимость программы исследования, разработки и производства превышает $32 млрд.

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