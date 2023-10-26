Новый спикер американской палаты представителей дал первое обещание Reuters: спикер палаты представителей США Джонсон пообещал поддержать Израиль

Фото: Annabelle Gordon/Keystone Press Agency/Global Look Press

Майк Джонсон

Новый спикер палаты представителей США Майк Джонсон рассказал, что в первую очередь собирается поддержать Израиль и уже подготовил соответствующий законопроект. Резолюцию политика в палате представителей уже поддержали 412 голосами. Против высказались 10 человек. Авторы Reuters отметили, что такой перевес говорит о сильной приверженности США Израилю.

Первый законопроект, который я собираюсь через некоторое время вынести на обсуждение, будет в поддержку нашего дорогого друга Израиля, хоть мы уже опоздали с этим, — подчеркнул Джонсон.

Майк Джонсон был избран новым спикером накануне, набрав 220 голосов. Он является законодателем от штата Луизиана, представляет Республиканскую партию. Политика считают человеком экс-президента США Дональда Трампа. Джонсон часто выступал против законодательных инициатив, связанных с выделением финансовой и иной помощи Украине. В частности, он настаивал на том, чтобы Киев предоставил подробные сведения, как используются переданные средства.

Военный корреспондент Евгений Поддубный предположил, что новый спикер может затянуть принятие решений по Украине. Однако политику придется искать компромиссы между республиканцами и демократами, считает военкор.