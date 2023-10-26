Поддубный объяснил, как изменится отношение США к Украине из-за Джонсона Поддубный назвал нового спикера палаты представителей США противником Киева

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Назначение республиканца Майка Джонсона спикером палаты представителей США может затянуть принятие решений по Украине, заявил в своем Telegram-канале военный корреспондент Евгений Поддубный. По его словам, Джонсону неоднократно приписывали антиукраинскую позицию, так как он голосует против любых траншей Киеву. Однако на новой должности он должен будет искать компромисс.

Рассчитывать на то, что уже завтра Вашингтон перекроет Украине кислород — не стоит. Должность Джонсона хоть и входит в тройку главных в политической иерархии США, но все-таки подразумевает поиск компромиссных решений между Республиканской и Демократической партиями, — рассказал военкор.

Вместе с тем Поддубный подчеркнул, что приоритеты палаты представителей США могут резко измениться. После своего назначения Джонсон объявил, что первый законопроект, который он представит на рассмотрение, будет связан с оказанием финансовой помощи Израилю. Своим заявлением ему удалось сорвать аплодисменты.

Председатель предвыборного штаба Джо Байдена Аммар Мусса ранее заявил, что избрание Майка Джонсона укрепляет позиции республиканцев в Конгрессе США. По его словам, новый спикер будет нацелен на продвижение «экстремистcкой пропаганды MAGA» (лозунг Дональда Трампа Make America Great Again — «Снова сделаем Америку великой»), запрет абортов и уменьшение социальной поддержки населения.