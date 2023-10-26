В штабе Байдена раскритиковали нового спикера палаты представителей

Фото: Jonathan Ernst - Pool via CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Избрание Майка Джонсона новым спикером палаты представителей Конгресса США укрепляет позиции фракции республиканцев в нижней палате и приводит к «захвату» этой фракции «экстремистским MAGA», заявил представитель предвыборного штаба Джо Байдена, Аммар Мусса, сообщает CNN. В своем комментарии Мусса характеризовал Джонсона как преданного сторонника бывшего президента Дональда Трампа.

Он также выразил опасение, что новый спикер будет нацелен на такие меры, как «запрет абортов на всей территории страны», «подрыв свободных и справедливых выборов», «уменьшение социальной поддержки» и «продвижение экстремистской программы MAGA» (Make America Great Again — «Снова сделаем Америку великой»), связанной с Дональдом Трампом. По словам Муссы, новый спикер не признает победу Джо Байдена на выборах 2020 года. Также он выразил недовольство решением республиканцев назначили на этот пост человека с такой позицией.

Подчеркивается, что американский народ отклонил идеологию MAGA на избирательных участках, и Мусса предостерег крайних республиканцев, поддерживающих этот выбор, о последствиях на предстоящих выборах президента в 2024 году. Согласно сообщению CNN, Джо Байден поздравил Майка Джонсона с его избранием и призвал конгресс «быстро действовать» для решения актуальных проблем.

Ранее конгрессмен Том Эммер отказался от борьбы за пост спикера палаты представителей Конгресса США. Против него выступила группа республиканцев, участники которой отказались поддерживать его при голосовании в палате представителей полного состава. По версии СМИ, кандидатура Эммера не устроила экс-президента США Дональда Трампа, который воспользовался своим влиянием в нижней палате и лишил политика шанса на избрание.