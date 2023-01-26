Новый посол США прибыла в Россию Дипмиссия США: новый посол Трейси прибыла в Москву

Фото: usembassy.gov

Линн Трейси

Американское посольство в Москве сообщило о прибытии в столицу России нового посла США Линн Трейси. Дипломаты в Twitter поздравили ее с возвращением в Москву.

С возвращением в Россию, посол Трейси! — отмечается в сообщении дипмиссии.

Дипломат работала в столице России, когда была заместителем главы дипмиссии США в 2014-2017 годах. Трейси стала первой женщиной, занявшей должность посла в Москве. Ее утвердил в должности сенат по представлению президента США Джо Байдена.

Перед отъездом в Россию 59-летняя уроженка Огайо, владеющая русским языком, встречалась в Вашингтоне с послом России Анатолием Антоновым. Подробности их разговора в российском посольстве не раскрывались.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что Линн Трейси приступит к работе в Москве до конца января. Ее вылет из Вашингтона состоится в ближайшие дни, отмечал он 24 января. По его словам, Трейси перед вылетом в Москву участвовала в совещаниях в Вашингтоне.