Стало известно, когда новый посол США начнет работу в Москве Новый посол США Трейси приступит к работе в Москве до конца января

Фото: Freddie Everett/Us State/Keystone Press Agency/Global Look Press

Линн Трейси и Энтони Блинкен

Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что новый американский посол в России Линн Трейси приступит к работе в Москве до конца января. Ее вылет из Вашингтона состоится в ближайшие дни, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.

Мы ожидаем, что посол Трейси в ближайшие дни отправится в Российскую Федерацию, где она представит верительные грамоты. Мы ожидаем, что она будет на месте позднее в этом месяце, — подчеркнул представитель госдепа.

Он добавил, что Трейси в настоящее время участвует в совещаниях в Вашингтоне. Прайс также подтвердил встречу Трейси с российским послом в США Анатолием Антоновым, однако отказался сообщать подробности.

Ранее в российском посольстве сообщили, что Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с главой американской дипмиссии в России Линн Трейси, которая готовится выехать в Москву. Других подробностей встречи в дипмиссии не раскрыли. Трейси владеет русским языком и прежде работала в Москве — в 2014–2017 годах являлась заместителем главы дипмиссии США.