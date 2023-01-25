Официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что новый американский посол в России Линн Трейси приступит к работе в Москве до конца января. Ее вылет из Вашингтона состоится в ближайшие дни, отметил он на брифинге, сообщает РИА Новости.
Мы ожидаем, что посол Трейси в ближайшие дни отправится в Российскую Федерацию, где она представит верительные грамоты. Мы ожидаем, что она будет на месте позднее в этом месяце, — подчеркнул представитель госдепа.
Он добавил, что Трейси в настоящее время участвует в совещаниях в Вашингтоне. Прайс также подтвердил встречу Трейси с российским послом в США Анатолием Антоновым, однако отказался сообщать подробности.
Ранее в российском посольстве сообщили, что Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с главой американской дипмиссии в России Линн Трейси, которая готовится выехать в Москву. Других подробностей встречи в дипмиссии не раскрыли. Трейси владеет русским языком и прежде работала в Москве — в 2014–2017 годах являлась заместителем главы дипмиссии США.