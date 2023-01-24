Антонов встретился в Вашингтоне с новым послом США в России Посольство РФ: Антонов встретился в Вашингтоне с новым послом США в Москве Трейси

Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Анатолий Антонов

Посол России в США Анатолий Антонов встретился в Вашингтоне с главой американской дипмиссии в России Линн Трейси, которая готовится выехать в Москву, заявили в российском посольстве. Других подробностей встречи в дипмиссии не раскрыли, сообщает РИА Новости.

В российской резиденции в Вашингтоне прошла встреча между послом России Антоновым и новым руководителем американской дипмиссии в Москве Линн Трейси, — рассказали в посольстве.

Назначение Линн Трейси послом страны в Москве утвердил сенат США в конце декабря 2022 года после выдвижения ее кандидатуры американским президентом Джо Байденом. Новый посол является кадровой сотрудницей госдепартамента. Трейси станет первой женщиной на этой должности. Она владеет русским языком и прежде работала в Москве — в 2014-2017 годах являлась заместителем главы дипмиссии США.

Ранее заместитель главы пресс-службы Госдепа США Ведант Пател заявил, что новый американский посол в России Линн Трейси прибудет в Москву в ближайшее время. Пател 13 января не назвал конкретную дату прибытия в Москву посла, поскольку не знает ее, но уточнил, что в Вашингтоне считают важным держать открытыми каналы связи с Москвой.