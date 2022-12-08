Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2023 год Нижняя палата Конгресса США приняла оборонный бюджет на 2023 год объемом $858 млрд

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Нижняя палата Конгресса США одобрила оборонный бюджет на 2023 год в размере $858 миллиардов, передает РИА Новости со ссылкой на результаты голосования. Отмечается, что более $10 миллиардов будут потрачены на «связанные с обороной нужды за пределами бюджетной юрисдикции». Принятая сумма станет рекордной для Вашингтона.

Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2023 год в размере около 850 миллиардов долларов, свидетельствуют результаты голосования, — сказано в публикации.

Согласно новой оборонной стратегии, Белый дом потратит в следующем году до шести миллиардов на противодействие России в Европе.

В США выступили с предложением предоставить Тайваню до 100 самых современных зенитных ракетных комплексов Patriot, написал ранее Bloomberg со ссылкой на уведомление американского Госдепартамента, направленное в Конгресс США. Речь идет о поставках ракет Patriot Pac-3.

Общая стоимость данной поставки составляет $882 миллиона и включает в себя поставки соответствующего вспомогательного оборудования. В агентстве указали, что предложение может стать дополнением к предыдущей сделке с потенциальной общей стоимостью $2,81 миллиарда, при этом тип ракет не увеличит общую стоимость поставок.