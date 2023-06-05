Неизвестный трейдер поднял $7,5 млн на законе Байдена о дефолте Bloomberg: «тайный трейдер» в США заработал $7,5 млн на законе Байдена о дефолте

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Неизвестный трейдер, купивший 100 тысяч колл-опционов на акции компании — участницы строительства замороженного газопровода Mountain Valley — Equitrans Midstream Corp. сумел заработать порядка $7,5 млн после объявления президентом США Джо Байденом соглашения с республиканцами о государственном долге. Одним из пунктов соглашения стало возобновление проекта. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Соглашение между Байденом и спикером палаты представителей Кевином Маккарти было достигнуто 29 мая. В агентстве указывают, что неизвестный трейдер поставил на рост акций Equitrans Midstream Corp. лишь за несколько дней до этого, что может свидетельствовать об утечке информации.

Такое мнение высказал, в частности, руководитель правоприменительной практики Комиссии по ценным бумагам и биржам в Кадваладере Филип Кхинда. По его словам, задача для следователей заключается не только в том, чтобы узнать, передавалась ли нужная информация, но и в том, чтобы раскрыть намерение ее обмена.

В 2022 году акции компании на фоне заморозки проекта упали на 35%. После решения по госдолгу они выросли на 49%. При этом в Equitrans Midstream Corp. агентству заявили, что ни компания, ни представители ее руководства в сделке не участвовали.



Mountain Valley Pipeline — трубопровод протяженностью 488 км, идущий из северо-западной части штата Западная Вирджиния в южные районы соседней Вирджинии. Пропускная способность составляет, максимально, 2 млн декатерм в день. По трубопроводу планируется транспортировать топливо с месторождений сланцевого газа в Аппалачах. Ожидается, что трубопровод будет введен в эксплуатацию в конце 2023 года.

3 июня Джо Байден подписал закон о повышении потолка государственного долга США. Ранее инициатива была одобрена американской палатой представителей и сенатом конгресса государства. Согласованный представителями Республиканской партии в конгрессе и Белым домом законопроект предполагает повышение государственного долга США до января 2025 года. При этом в стране должны быть проведены реформы, предложенные республиканцами.