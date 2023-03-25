«Не вижу ничего такого»: Байден не заметил грядущего «взрыва» банков США Байден не увидел признаков готовящегося «взрыва» в банковском секторе США

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президет США Джо <айден заявил, что он понимает опасения относительно ситуации в банковском секторе страны, однако лично он не видит признаков наступающего «взрыва». По его слова, необходимо лишь время, чтобы ситуация полностью успокоилась. Американского лидера цитирует РИА Новости.< />>

На мой взгляд, потребуется некоторое время, чтобы ситуация попросту успокоилась, однако я не вижу на горизонте ничего такого, что «взорвало» бы этот сектор. Однако, я понимаю, что существуют опасения по данному поводу. Банки среднего сегмента должны быть в состоянии пережить это, и я думаю, что им удастся это сделать, — сказал Байден.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на исследование экономистов Social Science Research Network сообщила, что 186 американским банкам грозит банкротство после краха Silicon Valley Bank. Это может произойти из-за роста ключевой ставки, а также большого числа незастрахованных депозитов. По данным издания, в случае массового исхода этих средств могут пострадать застрахованные вклады.

В свою очередь бывший вице-президент финансовой компании Lehman Brothers Лоуренс Макдональд считает, что в ближайшее время в США могут обанкротиться еще около 50 банков. Он заявил, что это будет происходить до тех пор, пока власти не решат структурную проблему.

Газета Financial Times написала, что стоимость акций банков в США, Европе и Японии в марте на фоне банкротства Silicon Valley Bank (SVB) упала на 16%. Отмечается, что, помимо закрытия американского банка Signature Bank, с трудностями столкнулся один из крупнейших банков Швейцарии — Credit Suisse. По данным издания, рыночная стоимость западных банков потеряла 459 миллиардов.