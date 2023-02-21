Названо число пострадавших при пожаре на заводе в Огайо CNN: не менее 13 человек госпитализированы из-за пожара на металлургическом заводе в Огайо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Не менее 13 человек были госпитализированы в результате пожара на металлургическом предприятии в городе Оуквуд-Виллидж в американском штате Огайо. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные местной пожарной части. По свидетельствам очевидцев, пожару предшествовал громкий взрыв.

Тринадцать человек были доставлены в местные больницы после взрыва, — говорится в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что распостранение огня началось после «неизвестного инцидента». Также отмечалось, что несколько человек были отправлены в больницу. При этом точное число пострадавших не называлось.

По данным телеканала Fox8, на место происшествия прибыли компетентные органы.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что в бухте Стрелецкой в Севастополе на списанном малом противолодочном корабле произошел пожар. По его словам, вероятной причиной возгорания стал бытовой обогреватель. Пожар ликвидирован, пострадавших нет.