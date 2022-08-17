Названа дата презентации iPhone 14 Bloomberg: Apple планирует 7 сентября представить новый iPhone 14

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Apple планирует представить 7 сентября новый iPhone 14, сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что компания также презентует новые компьютеры Mac, несколько видов iPad разной ценовой категории и три модели Apple Watch.

Новые iPhone откроют осенний сезон продуктов на предстоящей презентации. Также будут представлены несколько новых компьютеров Mac, недорогих и дорогих iPad и три модели Apple Watch, — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Apple может перенести выпуск нового iPhone 14 из-за недавнего визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Apple является основным клиентом тайваньской компании TSMC, которая поставляет чипы в Pegatron в Китае, где собираются смартфоны. Однако сейчас Коммунистическая партия Китая в связи с Тайваньским кризисом запретила упоминания Тайваня или Китайской Республики в отгрузочных документах.

Отмечается, что несколько 6,1-дюймовых iPhone 14 будет выпущено на заводе Foxconn в Индии: Apple впервые серьезно «диверсифицирует свое производство».