В США оценили, сколько осталось Байдену The Hill: вероятность того, что Байден умрет во время второго президентского срока, составляет 30–50%

Фото: Steve Taylor/Global Look Press

Джо Байден

Вероятность того, что американский президент Джо Байден умрет в течение следующих пяти лет, составляет 31,35%, сообщает The Hill со ссылкой на эксперта. В случае его победы на выборах 2024 года и последующей кончины вице-президент Камала Харрис станет первой женщиной во главе США, так как ей передадут бразды правления страной.

The Hill предположило, что в случае переизбрания Байдена на посту президента вероятность того, что он умрет, составляет 50%. Это связано с тем, что деятельность в должности главы государства считается одной из самых напряженных в мире. Восемь лет на посту главы Белого дома резко старят даже энергичного мужчину средних лет, а Байден не выглядит активным, отмечает издание.

Ранее на одном из билбордов в Вильнюсе появилась запись с падающим при выходе из самолета президентом США. Ролик транслировался перед саммитом НАТО, который проходит в литовской столице.

В мае Байден заблудился на сцене после своего выступления в Нью-Йорке, в ходе которого пригрозил всему миру проблемами в случае дефолта. На видеозаписи можно увидеть, как хозяин Белого дома попрощался со зрителями, развернулся, но не смог найти выход.

Ранее Байден не смог найти свое место после выступления в Сиракузе, штат Нью-Йорк. Президент США некоторое время простоял в неестественной позе, не понимая, куда идти. Ему не удалось самостоятельно покинуть сцену, после чего помощники проводили его до своего места.