Назван неожиданный соперник Байдена на грядущих выборах Рэпер Afroman решил баллотироваться в президенты США на выборах 2024 года

Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Американский рэпер Afroman выдвинул свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов на выборах, которые состоятся 5 ноября 2024 года, сообщает TMZ. Музыкант уже подал все необходимые документы в Федеральную избирательную комиссию. Он решил баллотироваться как независимый кандидат.

Пока о предвыборной программе рэпера ничего не известно, но ранее он обещал американцам легализовать марихуану во всех штатах. Вероятно, его предвыборная кампания может ограничиться защитой музыканта в суде по обвинению в наркотическом преступлении. Идею легалайза в рамках уголовного преследования рэпера подтвердил менеджер кампании Afroman Джейсон Сэвидж.

Настоящее имя рэпера — Джозеф Эдгар Форман. В 2002 году он был номинировался на премию «Грэмми». Самые известные песни: Because I Got High и Crazy Rap.

Ранее стало известно, что за пост президента США в 2024 году намерен побороться чернокожий радиоведущий Ларри Элдер. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter. В 2021 году Элдер пытался занять кресло губернатора Калифорнии, но безуспешно.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.