Назван критический изъян системы Starlink

Американская спутниковая система Starlink уязвима перед воздействием радиоэлектронных средств, заявил NEWS.ru военный эксперт полковник в отставке Анатолий Матвийчук. По его словам, российская армия пользуется этим изъяном для ликвидации групп управления Вооруженных сил Украины.

Соединенные Штаты в лице Илона Маска (американский предприниматель. — NEWS.ru) дали доступ и поставляют терминалы Starlink в рамках так называемой помощи Украине. Российские военные, применяя отечественные технологии, сумели перехватить эту систему и использовать ее в своих интересах. Дело в том, что эти спутники, как всякая информационно-технологическая база, имеют определенные изъяны. Они подвержены ударам радиоэлектронных средств. ВС РФ привязали летающие беспилотники на Starlink и уничтожают группы управления ВСУ, наводя БПЛА на точки эксплуатации украинских группировок, — высказался Матвийчук.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что Россия располагает ресурсами для разработки импульсных пушек, способных нейтрализовать спутниковую систему Starlink. По его мнению, на создание такого вооружения потребуется около двух лет.