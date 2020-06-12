NASA поручит компании Astrobotic доставку ровера VIPER на Луну

https://static.news.ru/photo/95463574-ac96-11ea-a2e4-fa163e074e61_660.jpg Фото: NASA

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) США выбрало компанию Astrobotic для доставки лунохода VIPER на Южный полюс Луны.

Об этом сообщил замдиректора ведомства по научным вопросам Томас Цурбухен на брифинге. По его словам, одна из важных целей NASA — выяснить, где на Луне находится вода и сколько её там. Стоимость контракта NASA с Astrobotic составит около $200 млн.

Так что, сегодня я рад сообщить, что наш партнёр Astrobotic доставит ровер NASA VIPER на Луну в 2023 году. Миссия VIPER будет заниматься поиском льда, — заявил Цурбухен.

Он отметил, что успешное завершение миссии VIPER приблизит NASA к конечной цели — «устойчивому и долгосрочному присутствию на Луне». А это, по его словам, в свою очередь, позволит человечеству исследовать Марс, передаёт ТАСС.