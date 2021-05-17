Нарышкин заявил о возможной причастности США ко взлому SolarWinds

https://static.news.ru/photo/2e379e3a-b7a9-11eb-b18c-96000091f725_660.jpg Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин в разговоре с журналистами BBC рассказал, что за взломом программного обеспечения американской компании SolarWinds могут стоять США и Великобритания. Кроме того, он прокомментировал заявления о возможной причастности России к кибератакам, назвав их нелепыми и абсурдными.

Нарышкин подчеркнул, что в СВР ознакомились с материалами, в которых говорится о возможных авторах взлома. Он сказал, ссылаясь на газету The Guardian, что разведывательные агентства Великобритании и США использовали своё тайное партнёрство с ведущими технологическими компаниями и провайдерами и внедряли в коммерческое программное обеспечение секретные уязвимости.

Обвинения российской стороны в кибератаках Нарышкин прокомментировал следующим образом.

Они настолько нелепы, а подчас даже убоги, что их даже неудобно комментировать, — заметил глава СВР.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден подписал указ о введении новых ограничительных мер против России «за действия её правительства и разведывательных служб против суверенитета и интересов США».

Америка, согласно документу, выслала 10 российских дипломатов, признала СВР виновной в кибератаке через SolarWinds, ввела санкции против 16 организаций и 16 физических лиц, якобы связанных с вмешательством в выборы президента в Штатах и не только.

Позднее выяснилось, что некоторое количество американских официальных лиц говорили Байдену, что не стоит вводить против России санкции, обосновывая их атакой на SolarWinds.