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Министр финансов США Джанет Йеллен призвала мировое сообщество установить единый минимальный налог на прибыль транснациональных компаний. По мнению политолога Международного института гуманитарно-политических исследований Владимира Брутера, таким образом Штаты надеются получить экономическое преимущество за счёт других стран.

Джанет Йеллен полагает, что введение единого налога поднимает мировую экономику, хотя по существу оно является частью программы главы Белого дома Джо Байдена, которая подразумевает повышение ставки корпоративного налога с 21% до 28%. Штаты рассчитывают профинансировать свою экономику за счёт ряда государств, поскольку льготный налоговый режим является конкурентным преимуществом многих стран мира.

Эксперт сравнил эту ситуацию с углеродным налогом в Евросоюзе, с помощью которого страны блока рассчитывают профинансировать энергетический переход за счёт пошлин на углеродную продукцию. Но по существу это является лишь компенсацией проектов ЕС в области возобновляемых источников энергии, которые весьма дорогие и неконкурентны.

Если Вашингтон увяжет этот момент с принципами двусторонней торговли, то кто-то будет вынужден пойти на введение такого налога. Так было при [Дональде] Трампе, который активно поддерживал экспорт и права компаний США, — приводит слова Брутера «Экономика сегодня».

По мнению специалиста, нельзя утверждать, что предложение Йеллен будет принято. Однако если в США сформируется солидарная точка зрения о симметричных мерах в ответ на поднятие налогов, Америка может перейти к давлению на третьи страны, включая союзников.

Как ранее писал NEWS.ru, главный редактор Forbes Media Стив Форбс выразил озабоченность тем, что Германия ослабляет связи с Соединёнными Штатами и налаживает отношения с Россией. Форбс указывает, что администрации президента Джо Байдена предстоит провести большую работу, чтобы вернуть взаимодействие с ФРГ в прежнее русло, но во многом этому мешает проект «Северный поток — 2».