Налог на трусы, ни-ни до брака: ученые огорчили американцев к 14 февраля Примерно третья часть опрошенных заявила, что считает «аморальным» секс до брака — такого консервативного подхода США не знали с 1950-х годов

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Люди, рожденные после 1996 года, в массе не одобряют сексуальной свободы, а женщины в США подвергаются скрытой гендерной дискриминации всякий раз, когда покупают себе нижнее белье — такие открытия сделали американские социологи и экономисты накануне Дня святого Валентина. Из обнародованных исследований можно сделать вывод, что США, а значит, и весь мир, который, вне зависимости от политических взглядов, перенимает оттуда тренды, ждет довольно скучная в сексуальном плане жизнь.

Поколение Z не одобряет Tinder

Американские социологи накануне Дня святого Валентина выяснили, что в потенциальном партнере женщины и мужчины на самом деле хотят видеть не совсем те (или совсем не те) качества, которые в общественном сознании считаются идеалом женственности или маскулинности.

Согласно проведенному на этой неделе опросу American Perspectives Survey (APS), каким бы привлекательным внешне ни был их потенциальный партнер, они ни за что не станут начинать с ним/с ней отношения, если он(а) поддерживает не ту партию, которую поддерживает сам респондент.

Вообще же, гласят результаты исследования, главное, что привлекает партнеров друг в друге, это скучная проза жизни: наличие жилья, работы и отсутствие вредных привычек. Причем эти запросы артикулируются со стороны женщин чаще, чем со стороны мужчин.

Социологи также выяснили, что поколение Z (то есть родившиеся между 1997 и 2012 годами) в целом настроено куда менее романтически в своих взглядах на отношения и семью, чем миллениалы. В частности, «зеты/зумеры» не видят особого кайфа в «секстинге» (рассылке своих интимных фото или сексу онлайн) — даже сам этот термин возник благодаря тем, кто родился между 1980 и 1997 годами.

У респондентов APS вообще сложные отношения с виртуальным миром. Четвертая часть опрошенных сообщила, что они разочаровались в попытках найти «вторую половинку» на сайтах знакомств и через многочисленные приложения вроде Tinder, и ищут своего человека преимущественно в реальной жизни. Особенно негативно относятся к онлайн-знакомствам женщины, многие из которых описывают свой опыт общения на таких сайтах как «посещение помойки».

Это только иллюзия, что у тебя есть миллион вариантов для выбора. На деле же это как поиск хорошего фильма в Netflix: ты перебираешь названия часами, и ничего тебя не цепляет. В результате ты потратила кучу времени и осталась ни с чем, — говорит одна 26-летняя женщина, участвовавшая в опросе APS.

«Зумеры» также более критически, чем предшествующее поколение, относятся к такой противоречивой теме, как сексуальная свобода в отношениях. Кажется, с уходом с брачного рынка миллениалов и более старых поколений уходят в прошлое и такие порожденные ими феномены, как полиамория, открытый брак и прочие проявления либерализма. Особенно ратуют за принцип «один партнер на всю жизнь» чернокожие женщины, и это отражает неприятную для них реальность: 60% опрошенных афроамериканок хотя бы раз ловили своих мужей на изменах. Примерно третья часть опрошенных заявили, что считают «аморальным» секс до брака — такого консервативного подхода США не знали со времен бэби-бума в 1950-х годах.

Нарастание избирательности при поисках брачного партнера зримо отражается на статистике: в минувшем году менее половины американцев сообщили, что состоят в браке (официальном либо гражданском). Согласно данным Бюро статистики США, это самый низкий уровень за 50 лет.

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Женщины платят за белье больше мужчин

Возможно, что какую-то роль в малом количестве браков играет и тот факт, что американки, приобретающие себе трусы и бюстгальтеры, платят скрытый налог в размере 15%, тогда как покупатели мужских трусов платят только 11,5%. Это выяснилось в ходе исследования потребительского рынка, проведенного Институтом прогрессивной политики (PPI) в США в феврале, причем исследователи не нашли лучшего времени, чтобы обнародовать результаты, чем на День влюбленных.

Согласно исследованию, в цену конечного товара (трусов и лифчиков) закладываются импортные тарифы, которые в США в два-три раза превышают тарифы на импорт стали и металлопроката (5,7%). Но если тарифы на металлопродукцию у всех на слуху и обсуждаются на международных конференциях, то никто не слышал, чтобы торговые войны велись по поводу того, что острословы моментально окрестили «розовым налогом».

PPI оказался первой организацией, которая не поленилась подсчитать, сколько денег американцы переплачивают за свое нижнее белье из-за странной политики налоговой службы США. Цифра потрясает воображение не столько сама по себе, сколько в сравнении с другими источниками налоговых поступлений. Если иностранные поставщики стали (кстати, Россия до введения санкций была одним из первых импортеров стали в США) пополнили в 2021 году бюджет США на $2,5 млрд, то поставщики белья выплатили в том же году $16 млрд.

Если бы дело касалось белья как такового, это было бы еще полбеды. Но помешанных на равенстве американцев (а в основном — американок) вывело из себя открытие, что налогообложение импортного женского белья значительно выше, чем мужского. Список есть на сайте таможенной службы США, занимает 17 страниц и разбит на 68 подкатегорий. Самые высокие таможенные тарифы наложены на, ожидаемо, самые ходовые предметы, такие как мужские «семейные» трусы.

Однако поскольку женщины, как правило, вместе с трусами покупают еще и лифчики, они оказываются в проигрышном положении: таможенные тарифы на верхнюю часть белья составляют 23,5%. Из-за этого усредненный тариф на женский комплект оказывается на 3,5% выше, чем на трусы мужские. В переводе на абсолютные цифры это означает, что женщина оплачивает налог в размере $1,10 за единицу белья, в то время как мужчина платит только $0,75.

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Налоговая система в США против женской привлекательности

Еще нетерпимее эта дискриминация женщин проявляется в том, что прекрасный пол покупает белье намного чаще, чем мужчины. Как выяснили в PPI, в минувшем году женское белье составило три четверти продаж всего белья в США.

Причиной подобного гендерного неравенства PPI называет сложившуюся еще десятилетия назад схему налогообложения, согласно которой многие предметы женского гардероба оказались отнесены к категории «предметов роскоши». Ни одна женщина (исключая, может быть, бесполых ультрафеминисток), разумеется, не согласится с тем, что изящный корсет и прочие «кружавчики» являются для нее роскошью, а не предметом первой необходимости. Вот в соседней Канаде у женщин нет причин жаловаться на бельевую дискриминацию — там тариф на импортные трусы мужские и женские хоть и выше, чем в США, но одинаков и составляет 18%. (Просто к слову: самый большой налог на импортное белье — в Южной Африке, где в стоимость включен 45% таможенный сбор).

Американки поэтому должны с завистью смотреть на магазины нижнего белья в Евросоюзе и Японии, там импортные тарифы на женские предметы ниже, чем на мужские аналоги — 12% против 6,5% в странах ЕС и 9% против 0% в Японии.

В США же гендерная дискриминация по признаку белья только усугубляется.

Начиная с 2006 года разрыв в налогообложении женского и мужского белья вырос на 11%. В среднем американском домохозяйстве сегодня женщина тратит на нижнее белье 66% семейных расходов по этой статье. Причина в том, что женщина покупает больше предметов белья количественно и женское белье стоит дороже мужского, — объясняют выявленный феномен экономисты из Международного центра торговли (ITC).

Надо ли говорить, что американские активистки за права женщин моментально поднялись в атаку на «антиженскую налоговую систему». Издания The Washington Post и Business Insider не сговариваясь обвинили таможенников и налоговиков в том, что те считают женские запросы на красивое белье и прочие «розовые» товары капризами, за которые надо поэтому платить больше, чем за повседневные предметы обихода.

Ценообразование строится по половому признаку не в пользу женщин. Множество товаров для женщин по умолчанию относятся к категории премиальных. Из-за этого женщины вынуждены переплачивать за предметы, предназначенные конкретно для них, по сравнению с предметами, не имеющими гендерной спецификации, — возмущается директор по гендерной практике маркетинговой компании АРСО Worldwide Джудит Аренас.

Борцы с бельевым неравенством при этом умалчивают (вряд ли по недосмотру), что таможенная система США не имеет аналогов нигде в мире в том, что касается налогообложения товаров разного качества. Ее уникальность в том, что более дорогие и качественные товары (это касается, разумеется, и белья) облагаются меньшими импортными тарифами, чем товары для масс-маркета. То есть шелковые чулки и трусики несут в своей цене в какой-нибудь сети Woman’s Knickers значительно меньшую добавленную стоимость, чем простые панталоны, в которых стыдно показаться на глаза мужчине. Можно сказать, что США — единственная страна в мире, где красота не требует жертв.